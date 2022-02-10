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16:05 10.02.2022

«Барыс» перед плей-офф проведет товарищеские матчи с московскими клубами

Хоккей Плей-офф Фото: hcbarys.kz
В ходе подготовки к заключительной части сезона Континентальной хоккейной лиги казахстанская команда «Барыс» договорилась сыграть три товарищеских поединка в Москве, сообщает Zakon.kz.

Сначала, 21 февраля, столичный клуб встретится со «Спартаком», затем, 22 и 24 февраля, сыграет с «Динамо». После этого подопечные Юрия Михайлиса продолжат тренировки к матчам плей-офф на домашнем льду в Нур-Султане. 

Начало матчей плей-офф Кубка Гагарина запланировано на 1 марта. «Барысу» предстоит серия встреч с магнитогорским «Металлургом». Казахстанская дружина первые две игры проведет в гостях. 

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Куандык Шынасилов
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