«Барыс» перед плей-офф проведет товарищеские матчи с московскими клубами

Сначала, 21 февраля, столичный клуб встретится со «Спартаком», затем, 22 и 24 февраля, сыграет с «Динамо». После этого подопечные Юрия Михайлиса продолжат тренировки к матчам плей-офф на домашнем льду в Нур-Султане.

Начало матчей плей-офф Кубка Гагарина запланировано на 1 марта. «Барысу» предстоит серия встреч с магнитогорским «Металлургом». Казахстанская дружина первые две игры проведет в гостях.

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