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"Барыс" сыграл с московским ЦСКА в домашнем матче КХЛ

хоккей Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с московским ЦСКА в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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Перед стартом поединка казахстанский клуб располагался на предпоследнем месте Восточной конференции, а российский на – седьмой Западной.

Первый период с минимальным счетом выиграли гости. Во второй части игры Аркадий Шестаков выровнял положение, однако соперник быстро снова вышел вперед, Даниил Апальков сделал счет 2:2. Интересно, что обе шайбы казахстанцы забросили в большинстве, когда у соперника удалялся Даррен Диц. На старте заключительной двадцатиминутки ЦСКА оторвался и больше шансов сопернику не давал, победив 5:2.

"Барыс" (Астана, Казахстан) ЦСКА (Москва, Россия) – 2:5 (0:1, 2:1, 0:3):

  • 0:1 – 03:39 Абрамов (Плотников, Дыбленко). В меньшинстве
  • 1:1 – 23:03 Шестаков (Оберг, Апальков). В большинстве
  • 1:2 – 26:11 Мамин (Каменев). В равенстве
  • 2:2 – 39:09 Апальков (Оберг, Скленичка). В большинстве
  • 2:3 – 42:19 Окулов (Абрамов, Дыбленко). В равенстве
  • 2:4 – 44:36 Светлаков. В большинстве
  • 2:5 – 52:15 Окулов (Плотников). В большинстве

Вратари: Шутов – Гамзин.

Штраф: 10:16 (4:10, 0:4, 6:2).

22 января "Барыс" дома примет екатеринбургский "Автомобилист".

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