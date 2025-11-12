#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Политика

Токаев: Россия является для Казахстана Богом данным соседом

встреча Токаева и Путина, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 20:34 Фото: Акорда
Программу визита президента Казахстана в Россию продолжил государственный прием от имени президента Владимира Путина в Грановитой палате Кремля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев в своей речи подчеркнул, что общая история Казахстана и России лучше любых слов доказывает силу единства.

"В трудные годы мы стояли рядом, поддерживая друг друга. Вместе выдержали испытания, вместе одержали Великую Победу – ту, которую и сегодня бережно и свято несем в своих сердцах. Мудрость многих веков хранит казахское изречение "Құдай қосқан көрші", что в переводе означает "Богом данный сосед", кем Россия является для Казахстана", – сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что для России Казахстан – союзник, стратегический партнер и добрый сосед, с которым выстраиваются многоплановые и равноправные отношения на принципах дружбы, взаимного доверия и уважения. 

Ранее Токаев заявил, что Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаев прибыл в Кремль
11:55, 09 мая 2025
Токаев прибыл в Кремль
Токаев прибыл с официальным визитом в Россию
22:46, 27 ноября 2022
Токаев прибыл с официальным визитом в Россию
В Кремле началась неформальная встреча президентов Казахстана и России
22:38, 11 ноября 2025
В Кремле началась неформальная встреча президентов Казахстана и России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: