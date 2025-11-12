Токаев: Россия является для Казахстана Богом данным соседом

Программу визита президента Казахстана в Россию продолжил государственный прием от имени президента Владимира Путина в Грановитой палате Кремля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев в своей речи подчеркнул, что общая история Казахстана и России лучше любых слов доказывает силу единства.

"В трудные годы мы стояли рядом, поддерживая друг друга. Вместе выдержали испытания, вместе одержали Великую Победу – ту, которую и сегодня бережно и свято несем в своих сердцах. Мудрость многих веков хранит казахское изречение "Құдай қосқан көрші", что в переводе означает "Богом данный сосед", кем Россия является для Казахстана", – сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что для России Казахстан – союзник, стратегический партнер и добрый сосед, с которым выстраиваются многоплановые и равноправные отношения на принципах дружбы, взаимного доверия и уважения.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники.