Встреча Токаева с Путиным: подписано 11 документов

Как сообщается на сайте Акорды, главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений и ключевые вопросы взаимодействия на региональном уровне.

Президент Казахстана поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву и традиционное гостеприимство.

Благодарю вас, Владимир Владимирович, за приглашение посетить Москву с визитом. Действительно, это первый визит после Нового года и после трагических событий, произошедших в нашей стране. Действительно, это была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью подрыва конституционного строя и совершения государственного переворота. Сейчас идет следствие, появляются первые результаты. К сожалению, очень много жертв. Я сам переживаю из-за этого, выразил соболезнования родным и близким погибших. По каждому случаю ведется расследование, виновные будут наказаны, обнаружены и, самое главное, привлечены к ответственности. Хотел бы еще раз выразить признательность за ваше теплое, деловое отношение к обращению Казахстана в отношении направления миротворческого контингента в нашу страну. Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения охраны стратегических объектов. Касым-Жомарт Токаев

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Фото: akorda.kz

Президент России также выразил свое мнение по трагическим январским событиям.

Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Россия, как одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности, в соответствии с 4-й статьей договора подставила плечо Казахстану. Но главную роль, конечно, сыграло руководство самого Казахстана, преданные своему делу, присяге и народу Казахстана правоохранительные органы, Вооруженные силы. Знаю, что придется теперь немало усилий приложить для того, чтобы даже восстановить все, что было разрушено в ходе этих событий. Но Казахстан, тем не менее, уверенно, твердо стоит на ногах благодаря вашим усилиям, под вашим руководством развивается активно. Владимир Путин

Лидеры двух стран с удовлетворением отметили успешное развитие всесторонних контактов и подтвердили обоюдное стремление к углублению политических, экономических, торговых, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

В ходе предстоящих переговоров мы планируем провести обмен мнениями по целому ряду актуальных вопросов, которые действительно затрагивают стратегические интересы Казахстана, обеих стран. Было подписано важное соглашение. Вообще, настрой на то, чтобы достичь конкретных результатов в наших стратегических, союзнических взаимоотношениях. Я полагаю, что здесь мы добьемся искомых результатов, тем более присутствует политическая воля. Казахстан и Россия, мы об этом неоднократно говорили, являются соседями от Бога. У нас самая протяженная сухопутная граница в мире. И кроме дружбы, сотрудничества, других взаимоотношений между нашими странами просто быть не может. Касым-Жомарт Токаев

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Глава России также заявил о намерении наращивать экономическое взаимодействие двух стран.

Мне приятно констатировать еще раз, что Россия является крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. Мы активно сотрудничаем на международных площадках, кроме постсоветского пространства, сотрудничаем и в крупных международных организациях. В этом году у нас юбилей – 30-летие установления дипломатических отношений. Намечен целый ряд серьезных мероприятий. Уверен, что они пойдут на пользу нашим деловым, гуманитарным связям. Здесь есть над чем работать: есть крупные проекты в космосе, энергетике, машиностроении. Владимир Путин

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Во время встречи лидеры Казахстана и России особое внимание уделили сотрудничеству в сфере образования. С учетом востребованности высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля достигнуты договоренности о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе «Болашак».

По итогам переговоров подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики.

Список подписанных документов: