Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана – Токаев

10 февраля Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Россию.

Новость по теме Встреча Токаева с Путиным: подписано 11 документов

Я хотел бы выразить сердечную признательность президенту Российской Федерации за любезное приглашение посетить Москву с официальным визитом. Только что мы завершили продолжительные переговоры с достигнутыми договоренностями, о которых очень емко проинформировал вас уважаемый Владимир Владимирович Путин. Переговоры были очень насыщенными, я бы сказал интересными. Пользуясь возможностью, я бы хотел выразить свое удовлетворение тем, как прошли эти переговоры. Касым-Жомарт Токаев

Президент РК отметил, что 2022 год является знаковым для обеих стран в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими государствами.

За это время, опираясь на крепкие узы дружбы, общность истории, ментальную близость наших народов, мы выстроили действительно образцовое межгосударственное сотрудничество. Благодаря интенсивному политическому диалогу, добились впечатляющих успехов практически по всем направлениям. Наша самая протяженная в мире сухопутная граница являет всему международному сообществу яркий пример настоящего образцового добрососедства, надежного сотрудничества и стратегического партнерства. Касым-Жомарт Токаев

Глава Казахстана рассказал, что переговоры затронули практически все аспекты сотрудничества между государствами.

Будь это в связи с экономикой, инвестиционной сферой, и, конечно же, наши подходы к основным международным проблемам. В открытом доверительном ключе мы обсудили основные темы текущей казахстанско-российской повестки, с удовлетворением отметили в высшей степени успешное развитие всесторонних контактов между нашими странами. С учетом огромного потенциала взаимовыгодного сотрудничества подтвердили обоюдное стремление к углублению политических, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента РК, главы государств договорились поддерживать положительную динамику взаимной торговли.

Действительно, несмотря на карантинные меры, достигнут самый высокий результат в прошлом году: объем торговли превысил 21 млрд долларов. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем их вложений превысил 17 млрд долларов. Касым-Жомарт Токаев

Токаев отметил, что в Казахстане Россия является лидером по количеству предприятий с иностранным капиталом.

Каждая третья из них создана с участием российских компаний, общий инвестиционный портфель которых представлен практически всеми отраслями. Мы детально обсудили перспективы расширения производственной кооперации. В этом направлении наши страны уже завершили 13 крупных проектов, на стадии реализации восемь проектов на сумму более 2,5 млрд долларов. Прорабатываются еще 11 проектов с общим объемом инвестиций почти в 1,5 млрд долларов. Касым-Жомарт Токаев

Во время переговоров Токаев проинформировал Путина о том, что все эти проекты будут находиться под его персональным контролем. И они направлены на создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала наших стран.

Как уточняется, большую практическую отдачу также приносит межрегиональное сотрудничество. В структуре общего товарооборота доля взаимовыгодной торговли между странами занимает порядка 70%. Продуктивное партнерство Казахстана и России постоянно расширяется за счет новых инновационных точек роста.