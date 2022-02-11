06:15 11.02.2022
Токаев прибыл в Казань
Фото: Facebook/Берік Уәли
Президента Казахстана встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Касым-Жомарт Токаев ознакомится с деятельностью крупнейших промышленных предприятий Татарстана «КАМАЗ» и «Танеко», сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань. В международном аэропорту столицы Татарстана его встретил глава республики Рустам Минниханов. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
Сообщается, что президент Казахстана совершит осмотр достопримечательностей Казанского Кремля, проведет встречу с президентом Татарстана, а также ознакомится с деятельностью крупнейших промышленных предприятий республики «КАМАЗ» и «Танеко».
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