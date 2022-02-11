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06:15 11.02.2022

Токаев прибыл в Казань

Президент Казахстана президент Татарстана Фото: Facebook/Берік Уәли
Президента Казахстана встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Касым-Жомарт Токаев ознакомится с деятельностью крупнейших промышленных предприятий Татарстана «КАМАЗ» и «Танеко», сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань. В международном аэропорту столицы Татарстана его встретил глава республики Рустам Минниханов. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Сообщается, что президент Казахстана совершит осмотр достопримечательностей Казанского Кремля, проведет встречу с президентом Татарстана, а также ознакомится с деятельностью крупнейших промышленных предприятий республики «КАМАЗ» и «Танеко».

Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина совершает краткосрочный рабочий визит в Россию.

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