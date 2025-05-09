Токаев прибыл в Кремль
Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил президент России Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.
Видеокадры встречи опубликовала пресс-служба Акорды.
"После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Великой Победы", – говорится в официальном сообщении.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы. Глава государства отметил, что этот знаменательный юбилей каждый казахстанец празднует с особым чувством огромной благодарности перед поколением победителей. Кровопролитная война с фашизмом оставила неизгладимый след в истории нашего народа.
Глава Казахстана прибыл в Москву 8 мая 2025 года. В столице России он провел ряд встреч с президентами других государств.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript