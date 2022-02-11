Казахи должны быть технарями – какие российские вузы включили в «Болашак»
21 января президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса заявил, что «молодые казахи должны быть технарями», дескать, Казахстан и так «слишком много производит экономистов, юристов, менеджеров».
Программу «Болашак» мы переориентируем. Будем отправлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию, а может быть, в первую очередь в Россию, в известные технические вузы. Касым-Жомарт Токаев
С Россией уже договорились, накануне в Москве администратор программы «Болашак» заключил ряд меморандумов о взаимопонимании с российскими техническими вузами.
Редакция Zakon.kz направила в Центр международных программ вопросы об образовании казахстанцев по программе и получила официальные разъяснения.
Отправлялись ли ранее казахстанцы учиться по программе «Болашак» в Россию?
За 28 лет в рамках программы «Болашак» 859 казахстанцев прошли обучение в Российской Федерации.
Если будет сделан акцент на обучении казахстанцев в России по техническим специальностям, значит ли, что сократится число стипендий в другие страны мира?
Претендент самостоятельно выбирает страну и вуз для поступления в рамках программы «Болашак». Программой не предусматривается выделение грантов по странам.
В список рекомендуемых вузов для обучения по программе «Болашак» входят более 200 ведущих университетов из 27 стран мира. Ежегодно расширяется география для академического обучения и прохождения стажировок. В прошлом году в список вошли ведущие вузы Австрии, Чехии, Ирландии и Южной Африки.
В январе 2022 года в список включены ведущие университеты России по техническим направлениям:
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Московский государственный университет им. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Московский физико-технический институт.
Ведется работа по включению в список:
Национального исследовательского технического университета «МИСиС»;
Национального исследовательского университета ИТМО.
На сайте «Болашак» сообщается, что за время существования программы стипендию получили 14 465 человек. В каких секторах экономики они трудятся чаще всего?
В настоящее время на трудовом мониторинге 2975 выпускников, из них 2958 человек (99,43%) трудоустроены, 17 чел. (0,57%) находятся на стадии трудоустройства.
Выпускники осуществляют свою трудовую деятельность в следующих организациях:
бизнес-структуры – 1094 человека;
государственные учреждения – 647 человек;
квазигосударственный сектор – 530 человек,
государственные органы – 369 человек;
иностранные компании – 195 человек;
международные организации – 44 человека;
общественное объединение – 38 человек;
национальные компании – 35 человек;
дипломатические представительства – 6 человек.
Кроме того, в Центре международных программ ответили, что в настоящее время на рассмотрении Министерства образования и науки находится проект по внесению изменений в Закон «Об образовании». Эти поправки предусматривают возвращение бакалавриата в программу «Болашак».
Стипендия «Болашак» была учреждена в ноябре 1993 года. Казахстан стал отправлять своих граждан в лучшие вузы мира и оплачивать их обучение. От студентов требовалось вернуться на родину на отработку. Изначально в программу были включены бакалавры, но в 2011 году сделали упор на магистрантов, докторантов, резидентов.
«Болашак» был создан для подготовки специалистов в приоритетные сектора экономики Казахстана. Этот перечень разрабатывается на основе заявок госорганов и различных организаций и отправляется на утверждение в Республиканскую комиссию. Например, в прошлом году страна сильно нуждалась в специалистах по таким направлениям, как «Образование», «Медицина», «Инновации и новые технологии», «Индустриальная инженерия», «Естественные науки», «Социальные науки» и «Креативная индустрия».
В 2021 году в перечень были включены: «Инклюзивное образование», «Методика и методология дистанционного образования», «Эпидемиология», «Иммунология», «Вирусология», «Урбанистика», «Аналитика больших данных», «Технология новых материалов», «Робототехника», «Промышленная автоматизация».
Очевидно, что в 2022 году в списке приоритетных профессий станет больше технических специальностей.