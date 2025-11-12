Вузы РФ выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что вузы России выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Великий Абай говорил: "Русская наука, культура – ключ к мировым сокровищницам. Владеющему этим ключом все другое достанется без особых усилий". Эти слова актуальны и сегодня. Российские вузы, российская наука по многим показателям находятся в авангарде мирового научно-образовательного прогресса", – сказал глава государства.

Он отметил, что вузы России выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов, эту положительную тенденцию будем поддерживать.

"Между высшими учебными заведениями наших стран заключено 1453 договора, предусматривающих реализацию программ двойных дипломов и совместных научно-образовательных проектов. В Казахстане успешно работают девять филиалов российских вузов, в которых обучается около четырех тысяч студентов. Особо следует отметить филиал МГУ имени Ломоносова, открытый еще в 2001 году при Вашем, уважаемый Владимир Владимирович, непосредственном участии. Приступил к работе и МГИМО в Астане. Большим событием для нас стало открытие в России первого филиала казахстанского вуза. Филиал КазНУ имени аль-Фараби год успешно функционирует на базе Омского государственного университета имени Ф. Достоевского". Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Токаев и Путин провели переговоры в расширенном составе.

