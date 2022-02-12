14 февраля vs 15 апреля: что празднуют казахстанцы
А все потому, что национальным Днем влюбленных в нашей стране считается 15 апреля, посвященный героям казахского эпоса «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». В связи с этим мы решили узнать у читателей Zakon.kz и звезд казахстанского шоу-бизнеса, какой же праздник им ближе.
Опрос начался 7 февраля в Telegram-канале Zakon.kz. Подписчикам было предложено четыре варианта ответов:
праздную 14 февраля;
не отмечаю ни один из этих праздников;
праздную День Козы-Корпеша и Баян-Сулу;
все праздники отмечаю, был бы повод.
На 11 февраля в нем приняли участие больше 9 тыс. человек, думаем, этого более чем достаточно, чтобы получить ответ на главный вопрос.
Итак, результаты следующие:
59% признались в том, что не отмечают ни один из этих праздников;
20% ответили, что празднуют 14 февраля;
12% проголосовали за День Козы-Корпеша и Баян-Сулу;
9%, вероятнее всего, самые жизнерадостные и веселые из наших читателей, поскольку выбрали вариант «все праздники отмечаю, был бы повод».
Своим мнением на этот счет с редакцией также поделились звезды казахстанского шоу-бизнеса.
Певица Луина рассказала, что ко Дню святого Валентина относится с особым трепетом.
Фото: Instagram/luinaofficial
Нам все-таки ближе 14 февраля. Лично я этот праздник жду, тем более, когда я уже замужем и по-настоящему люблю. Пока не знаю, как мы будем отмечать этот день, скорее всего, сходим поужинать. Мой муж, кстати, свой подарок мне преподнес пару дней назад – это серьги из новой коллекции Louis Vuitton. А сам пока не может определиться с подарком, думает между спортивным костюмом и машинкой Lego, с недавних пор он начал этим увлекаться.Луина
Ее коллега по сцене – певица Мадина Садвакасова – рассказала, что в их семье принято отмечать оба праздника – День святого Валентина и День Козы-Корпеша и Баян-Сулу.
Традиция праздновать День святого Валентина у нас осталась еще со времен, когда мы только начинали встречаться с моим супругом. Помню, тогда он сочинил для меня очень теплое, прекрасное стихотворение. Я до сих пор его храню. С тех пор в День всех влюбленных он обязательно дарит мне букет красных роз в знак любви и подарки. В основном я получаю вазы, поскольку после концертов ухожу с большими букетами цветов. Я, в свою очередь, на 14 февраля обязательно готовлю что-нибудь вкусное, возможно, в этом году будет плов. Подарки супругу тоже дарю, к примеру, часы. Мадина Садвакасова
Артистка подчеркнула, что они дарят друг другу практичные подарки.
Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Актриса Айсулу Азимбаева добавила, что традиция праздновать 14 февраля зародилась еще в школе, когда все подкладывали друг другу валентинки.
Фото: Instagram/strangeice
Я не вижу ничего плохого в Дне влюбленных. Что касается Дня Козы-Корпеша и Баян-Сулу, мне кажется, что это очень хороший праздник, но, к сожалению, он не настолько узнаваем, потому что больше навязан государством, нежели желанием людей узнавать его историю и внедрять в свою жизнь.Айсулу Азимбаева
Сама актриса не планирует отмечать 14 февраля, поскольку у нее будет спектакль. Но подчеркнула, что было бы прекрасным увидеть в этот день счастливые, влюбленные пары, красные шары в виде сердец и ангелов.
А вот музыкальные исполнители Беркут и Аиша считают, что День святого Валентина не имеет никакого отношения к казахской культуре.
Мы не празднуем 14 февраля, поскольку это не наш праздник. 15 апреля, или День Козы-Корпеша и Баян-Сулу, нам ближе. Но в целом мы радуем друг друга и своих близких вне зависимости от праздников. Беркут и Аиша
Фото: Instagram/aisha_vee
Я не против того, чтобы в календаре был день, который влюбленные могли бы провести вдвоем, сделать друг другу приятное. В любом случае, всегда классно получать подарки, видеть украшенный город. Несмотря на это, нам с супругом все же ближе 15 апреля – День Козы-Корпеша и Баян-Сулу. Аша Матай
По словам телеведущей, для них каждый день – это праздник.
Фото: Instagram/asha_matai
Певица Маржан Арапбаева считает, что праздник любви – это лишний повод порадоваться жизни.
Фото: Instagram/arapbayevamarzhan
Нашей семье ближе 14 февраля, поскольку именно в этот день у всех романтическое настроение, свидания. К слову, в День святого Валентина я родила свою среднюю дочь, поэтому для меня это замечательный день. Что касается 15 апреля, то я не слышала, чтобы кто-то его праздновал, собирался. Возможно, со временем День Козы-Корпеша и Баян-Сулу приобретет популярность у нас в стране.Маржан Арапбаева
Исходя из ответов, становится очевидным, что все-таки многие казахстанцы предпочитают праздновать День влюбленных именно 14 февраля.