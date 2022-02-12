14 февраля vs 15 апреля: что празднуют казахстанцы

А все потому, что национальным Днем влюбленных в нашей стране считается 15 апреля, посвященный героям казахского эпоса «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». В связи с этим мы решили узнать у читателей Zakon.kz и звезд казахстанского шоу-бизнеса, какой же праздник им ближе.

Опрос начался 7 февраля в Telegram-канале Zakon.kz. Подписчикам было предложено четыре варианта ответов:

праздную 14 февраля;

не отмечаю ни один из этих праздников;

праздную День Козы-Корпеша и Баян-Сулу;

все праздники отмечаю, был бы повод.

На 11 февраля в нем приняли участие больше 9 тыс. человек, думаем, этого более чем достаточно, чтобы получить ответ на главный вопрос.

Итак, результаты следующие:

59% признались в том, что не отмечают ни один из этих праздников;

20% ответили, что празднуют 14 февраля;

12% проголосовали за День Козы-Корпеша и Баян-Сулу;

9%, вероятнее всего, самые жизнерадостные и веселые из наших читателей, поскольку выбрали вариант «все праздники отмечаю, был бы повод».

Своим мнением на этот счет с редакцией также поделились звезды казахстанского шоу-бизнеса.

Певица Луина рассказала, что ко Дню святого Валентина относится с особым трепетом.

Фото: Instagram/luinaofficial

Нам все-таки ближе 14 февраля. Лично я этот праздник жду, тем более, когда я уже замужем и по-настоящему люблю. Пока не знаю, как мы будем отмечать этот день, скорее всего, сходим поужинать. Мой муж, кстати, свой подарок мне преподнес пару дней назад – это серьги из новой коллекции Louis Vuitton. А сам пока не может определиться с подарком, думает между спортивным костюмом и машинкой Lego, с недавних пор он начал этим увлекаться. Луина

В этот день они с супругом стараются друг друга удивить и подарить что-то приятное.

Ее коллега по сцене – певица Мадина Садвакасова – рассказала, что в их семье принято отмечать оба праздника – День святого Валентина и День Козы-Корпеша и Баян-Сулу.

Традиция праздновать День святого Валентина у нас осталась еще со времен, когда мы только начинали встречаться с моим супругом. Помню, тогда он сочинил для меня очень теплое, прекрасное стихотворение. Я до сих пор его храню. С тех пор в День всех влюбленных он обязательно дарит мне букет красных роз в знак любви и подарки. В основном я получаю вазы, поскольку после концертов ухожу с большими букетами цветов. Я, в свою очередь, на 14 февраля обязательно готовлю что-нибудь вкусное, возможно, в этом году будет плов. Подарки супругу тоже дарю, к примеру, часы. Мадина Садвакасова

Артистка подчеркнула, что они дарят друг другу практичные подарки.

Фото: Instagram/sadvakasovamadina

Уже 15 апреля, в День Козы-Корпеша и Баян-Сулу, они традиционно всей семьей выезжают за город на отдых, поздравляют друг друга и признаются в любви.

Актриса Айсулу Азимбаева добавила, что традиция праздновать 14 февраля зародилась еще в школе, когда все подкладывали друг другу валентинки.

Фото: Instagram/strangeice

Я не вижу ничего плохого в Дне влюбленных. Что касается Дня Козы-Корпеша и Баян-Сулу, мне кажется, что это очень хороший праздник, но, к сожалению, он не настолько узнаваем, потому что больше навязан государством, нежели желанием людей узнавать его историю и внедрять в свою жизнь. Айсулу Азимбаева

По ее словам, чем старше становишься, тем больше понимаешь, что праздник любви должен быть каждый день.

Сама актриса не планирует отмечать 14 февраля, поскольку у нее будет спектакль. Но подчеркнула, что было бы прекрасным увидеть в этот день счастливые, влюбленные пары, красные шары в виде сердец и ангелов.

А вот музыкальные исполнители Беркут и Аиша считают, что День святого Валентина не имеет никакого отношения к казахской культуре.

Мы не празднуем 14 февраля, поскольку это не наш праздник. 15 апреля, или День Козы-Корпеша и Баян-Сулу, нам ближе. Но в целом мы радуем друг друга и своих близких вне зависимости от праздников. Беркут и Аиша

Фото: Instagram/aisha_vee

Я не против того, чтобы в календаре был день, который влюбленные могли бы провести вдвоем, сделать друг другу приятное. В любом случае, всегда классно получать подарки, видеть украшенный город. Несмотря на это, нам с супругом все же ближе 15 апреля – День Козы-Корпеша и Баян-Сулу. Аша Матай

Певица и телеведущая Аша Матай рассказала, что их семье также ближе День Козы-Корпеша и Баян-Сулу , но они не придают этой дате особого значения.

По словам телеведущей, для них каждый день – это праздник.

Фото: Instagram/asha_matai

Аша Матай добавила, что раньше они с супругом дарили друг другу что-то для души, бывало, что делали подарки собственноручно, а сейчас больше думают о практичных презентах.

Певица Маржан Арапбаева считает, что праздник любви – это лишний повод порадоваться жизни.

Фото: Instagram/arapbayevamarzhan

Нашей семье ближе 14 февраля, поскольку именно в этот день у всех романтическое настроение, свидания. К слову, в День святого Валентина я родила свою среднюю дочь, поэтому для меня это замечательный день. Что касается 15 апреля, то я не слышала, чтобы кто-то его праздновал, собирался. Возможно, со временем День Козы-Корпеша и Баян-Сулу приобретет популярность у нас в стране. Маржан Арапбаева

Но все же их семье ближе День святого Валентина.

Исходя из ответов, становится очевидным, что все-таки многие казахстанцы предпочитают праздновать День влюбленных именно 14 февраля.