Синоптики рассказали, какая погода ожидается в столице, Алматы и Шымкенте

Ранее в РГП «Казгидромет» сообщили, что в выходные в Казахстане ожидаются осадки и потепление.

В Нур-Султане 12 февраля: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 4-6 мороза.

13 февраля: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 3-5 мороза.

14 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем сильный снег. Метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 1-3 мороза.

В Алматы 12 февраля ожидается увеличение облачности, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0 градусов, днем с дальнейшим понижением.

13 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 2-7, ночью порывами 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3...-5 °C, днем 0...-2 °C.

14 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 2-7, днем порывами 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3...-5 °C, днем 0...-2 °C.

В Шымкенте 12 февраля ожидается переменная облачность, осадки, утром и днем сильные (дождь, снег), днем – гололед. Ветер западный, северо-западный 8-13, порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +3...+5 °C .

13 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °C, днем +3...+5 °C .

14 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 8-13, порывами 15-20, временами 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2...-4 °C, днем 0...+2 °C.