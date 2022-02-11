Макрон заявил о строительстве новых атомных реакторов во Франции
Как сообщает ТАСС, об этом президент Франции рассказал на пресс-конференции о будущем энергетики страны.
Учитывая растущие потребности в электроэнергии и изменения в парке реакторов АЭС, чей срок службы не может быть продлен, мы с сегодняшнего дня запускаем программу нового атомного реактора. Я хочу, чтобы были построены шесть реакторов EPR-2, и чтобы мы начали прорабатывать вопрос строительства восьми дополнительных EPR-2 в будущем. Мы планируем начать в 2028 году строительство и ввести в эксплуатацию первый реактор в 2035 году.Эммануэль Макрон
EPR-2 («Европейский водоводяной реактор») – реакторы нового поколения.
Технология EPR-2, по словам Макрона, продемонстрирует серьезный прогресс по сравнению с реакторами EPR первого поколения, один из которых построен на финской АЭС «Олкилуото», еще два – на китайской АЭС «Тайшань», еще один строится на французской АЭС «Фламанвиль», а еще два – на британской АЭС «Хинкли-Пойнт».
Кроме того, президент Франции пообещал поддержку на уровне 1 млрд евро для проектов малых модульных реакторов (ММР, SMR) и «инновационных реакторов, которые позволят производить меньше отходов».
Цель – построить во Франции первый прототип к 2030 году и добиться выработки дополнительных 25 ГВт дополнительной мощности на АЭС к 2050 году, в том числе с участием реакторов EPR. В то же время глава государства выступил против отключения старых реакторов во Франции и сообщил о решении максимально продлить срок их эксплуатации, но не в ущерб общей безопасности.
Я прошу (энергетическую корпорацию. – Прим. ред.) EDF изучить перспективу продления срока службы реакторов в течение ближайших 50 лет в тесном контакте с органами безопасности атомной энергетики.Эммануэль Макрон
Развитие атомной энергетики в сочетании с возобновляемыми источниками энергии, как считает президент Франции, крайне необходимо в условиях снижения углеродного следа отрасли. Среди других вызовов он перечислил постепенный отказ от газа и нефти как источников энергии в ближайшие 30 лет и переход от машин с двигателями внутреннего сгорания на электромобили.
Мир становится все более электрическим.Эммануэль Макрон
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 10, 2022
Aujourd’hui, la France fait un choix.
Celui du progrès, du climat, de l’emploi, du pouvoir d’achat. Celui de son indépendance. pic.twitter.com/Qx5mRVGNoS
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