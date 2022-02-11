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15:42 11.02.2022

Макрон заявил о строительстве новых атомных реакторов во Франции

франция, Эммануэль Макрон, аэс, строительство Фото: скриншот
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции о будущем энергетики страны заявил о запуске программы нового атомного реактора. Строительство новых реакторов планируется начать в 2028 году, а ввести в эксплуатацию первый реактор в 2035 году, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, об этом президент Франции рассказал на пресс-конференции о будущем энергетики страны.

Учитывая растущие потребности в электроэнергии и изменения в парке реакторов АЭС, чей срок службы не может быть продлен, мы с сегодняшнего дня запускаем программу нового атомного реактора. Я хочу, чтобы были построены шесть реакторов EPR-2, и чтобы мы начали прорабатывать вопрос строительства восьми дополнительных EPR-2 в будущем. Мы планируем начать в 2028 году строительство и ввести в эксплуатацию первый реактор в 2035 году.Эммануэль Макрон

EPR-2 («Европейский водоводяной реактор») – реакторы нового поколения.

Технология EPR-2, по словам Макрона, продемонстрирует серьезный прогресс по сравнению с реакторами EPR первого поколения, один из которых построен на финской АЭС «Олкилуото», еще два – на китайской АЭС «Тайшань», еще один строится на французской АЭС «Фламанвиль», а еще два – на британской АЭС «Хинкли-Пойнт».

Кроме того, президент Франции пообещал поддержку на уровне 1 млрд евро для проектов малых модульных реакторов (ММР, SMR) и «инновационных реакторов, которые позволят производить меньше отходов».

Цель – построить во Франции первый прототип к 2030 году и добиться выработки дополнительных 25 ГВт дополнительной мощности на АЭС к 2050 году, в том числе с участием реакторов EPR. В то же время глава государства выступил против отключения старых реакторов во Франции и сообщил о решении максимально продлить срок их эксплуатации, но не в ущерб общей безопасности.

Я прошу (энергетическую корпорацию. – Прим. ред.) EDF изучить перспективу продления срока службы реакторов в течение ближайших 50 лет в тесном контакте с органами безопасности атомной энергетики.Эммануэль Макрон

Развитие атомной энергетики в сочетании с возобновляемыми источниками энергии, как считает президент Франции, крайне необходимо в условиях снижения углеродного следа отрасли. Среди других вызовов он перечислил постепенный отказ от газа и нефти как источников энергии в ближайшие 30 лет и переход от машин с двигателями внутреннего сгорания на электромобили.

Мир становится все более электрическим.Эммануэль Макрон

8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что стране «позарез нужна электроэнергия – причем атомная, чистая электроэнергия».

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