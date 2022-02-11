Макрон заявил о строительстве новых атомных реакторов во Франции

Как сообщает ТАСС, об этом президент Франции рассказал на пресс-конференции о будущем энергетики страны.

Учитывая растущие потребности в электроэнергии и изменения в парке реакторов АЭС, чей срок службы не может быть продлен, мы с сегодняшнего дня запускаем программу нового атомного реактора. Я хочу, чтобы были построены шесть реакторов EPR-2, и чтобы мы начали прорабатывать вопрос строительства восьми дополнительных EPR-2 в будущем. Мы планируем начать в 2028 году строительство и ввести в эксплуатацию первый реактор в 2035 году. Эммануэль Макрон

EPR-2 («Европейский водоводяной реактор») – реакторы нового поколения.

Технология EPR-2, по словам Макрона, продемонстрирует серьезный прогресс по сравнению с реакторами EPR первого поколения, один из которых построен на финской АЭС «Олкилуото», еще два – на китайской АЭС «Тайшань», еще один строится на французской АЭС «Фламанвиль», а еще два – на британской АЭС «Хинкли-Пойнт».

Кроме того, президент Франции пообещал поддержку на уровне 1 млрд евро для проектов малых модульных реакторов (ММР, SMR) и «инновационных реакторов, которые позволят производить меньше отходов».

Цель – построить во Франции первый прототип к 2030 году и добиться выработки дополнительных 25 ГВт дополнительной мощности на АЭС к 2050 году, в том числе с участием реакторов EPR. В то же время глава государства выступил против отключения старых реакторов во Франции и сообщил о решении максимально продлить срок их эксплуатации, но не в ущерб общей безопасности.

Я прошу (энергетическую корпорацию. – Прим. ред.) EDF изучить перспективу продления срока службы реакторов в течение ближайших 50 лет в тесном контакте с органами безопасности атомной энергетики. Эммануэль Макрон

Развитие атомной энергетики в сочетании с возобновляемыми источниками энергии, как считает президент Франции, крайне необходимо в условиях снижения углеродного следа отрасли. Среди других вызовов он перечислил постепенный отказ от газа и нефти как источников энергии в ближайшие 30 лет и переход от машин с двигателями внутреннего сгорания на электромобили.

Мир становится все более электрическим. Эммануэль Макрон

Aujourd’hui, la France fait un choix.

Celui du progrès, du climat, de l’emploi, du pouvoir d’achat. Celui de son indépendance. pic.twitter.com/Qx5mRVGNoS February 10, 2022

8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что стране «позарез нужна электроэнергия – причем атомная, чистая электроэнергия».

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