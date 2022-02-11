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Законодательство РК
16:13 11.02.2022

Запрет на публикацию кадров с живодерами разъяснили в Минэкологии

животные, домашние животные, Минэкологии РК, живодеры Фото: pixabay
Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова на брифинге в СЦК разъяснила, почему СМИ запретили публиковать кадры жестокого обращения с животными, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в законе «Об ответственном обращении с животными», который вступит в силу 2 марта 2022 года.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова призналась, что при рассмотрении документа в стенах парламента детально обсуждалась эта норма.

Предоставление фото- и видеоматериалов о жестоком обращении с животными может обществом, к сожалению, пониматься двояко. Некоторые воспримут это как призыв к действию, а некоторые, более сознательные граждане, наверное, скажут: «Как это ужасно, что до сих пор есть такие факты жестокого обращения с животными». Поэтому для того, чтобы не искушать никого и в соответствии с законом «О СМИ», новостной ряд о фактах жестокого обращения с животными должен быть, но именно фото- и видеоматериалы должны быть ретушированы. Это потому, что некоторыми гражданами нашей страны видео может быть воспринято как руководство к действию. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова

23 декабря 2021 года сообщалось, что СМИ могут наказать за кадры жестокого обращения с животными в Казахстане.

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