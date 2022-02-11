Снег, туман и гололед – погода в Казахстане на 12 февраля

Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, смещаясь с северо-запада, будут оказывать влияние на большую часть территории Казахстана, в связи с чем ожидается снег, на юге, юго-востоке и западе страны – осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, метель, усиление ветра, на юге, юго-востоке, западе страны – гололед. РГП «Казгидромет»

В Акмолинской области ожидается метель, на северо-востоке – туман, на северо-западе, на юге усиление ветра 15-20, днем временами порывы 25 м/с.

На севере и юге Костанайской области ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, на юге – туман.

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе, западе, днем на большей части региона ожидается метель, на большей части усиление ветра 15-20 м/с, на юго-западе, западе порывы 23-28 м/с.

На юго-западе Павлодарской, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на юго-западе Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются метель, усиление ветра ночью на западе, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской области ночью в центре, на юге региона ожидается гололед, в центре области – туман, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра на юго-западе региона, в горных районах 15- 20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед, на севере, западе региона, в горных и предгорных районах усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 17-22 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, на юге региона – туман, усиление ветра на севере, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра на севере, востоке региона 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью на юго-востоке, востоке, днем на большей части региона ожидаются низовая метель, гололед, на юге области – туман, усиление ветра, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью на западе области, днем на севере-востоке региона ожидается гололед.

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