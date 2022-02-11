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20:43 11.02.2022

Лидера КПРФ Зюганова госпитализировали

КПРФ Фото: Instagram/zyuganov_gennady
Многие члены Коммунистической партии России заболели коронавирусной инфекцией. Ранее стало известно о том, что COVID-19 заболел лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает Zakon.kz.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов по личной инициативе и рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную госпитализацию, сообщает РИА Новости.

Зюганов в данный момент, чтобы исключить разного рода риски, связанные с эпидемиологической ситуацией, с учетом того, что многие во фракции болеют и находятся на самоизоляции, с учетом рекомендаций врачей, основанных на его личных данных медицинских, получил вчера рекомендацию лечащего врача пройти двух-трехдневную профилактику.Пресс-секретарь политика Александр Ющенко

Ранее российские СМИ сообщили о госпитализации лидера ЛДПР из-за коронавируса. По первоначальной информации Владимир Жириновский был подключен к аппарату ИВЛ, однако позже в пресс-службе партии опровергли информацию и сообщили, что политик продолжает работу.

Позже в Минздраве РФ сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.

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