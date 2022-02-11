Лидера КПРФ Зюганова госпитализировали

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов по личной инициативе и рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную госпитализацию, сообщает РИА Новости.

Зюганов в данный момент, чтобы исключить разного рода риски, связанные с эпидемиологической ситуацией, с учетом того, что многие во фракции болеют и находятся на самоизоляции, с учетом рекомендаций врачей, основанных на его личных данных медицинских, получил вчера рекомендацию лечащего врача пройти двух-трехдневную профилактику. Пресс-секретарь политика Александр Ющенко

Ранее российские СМИ сообщили о госпитализации лидера ЛДПР из-за коронавируса. По первоначальной информации Владимир Жириновский был подключен к аппарату ИВЛ, однако позже в пресс-службе партии опровергли информацию и сообщили, что политик продолжает работу.

Позже в Минздраве РФ сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.