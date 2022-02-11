21:21 11.02.2022
Нуралы Алип забил второй красивый гол за «Зенит»
Фото: Instagra,/zenit_spb
Новичок Санкт-Петербургского «Зенита» казахстанский футболист Нуралы Алип снова стал автором прекрасного мяча в матче против датского «Брондбю», сообщает Zakon.kz.
Российский клуб в товарищеском матче вырвал волевую победу у датского «Брондбю».
Встреча прошла на португальском стадионе «Алгарве» и завершилась успехом команды с берегов Невы – 2:1.
На 53-й минуте игры счет открыл нападающий «Брондбю» Марко Дивкович. Спустя 20 минут защитник «Кайрата» Нуралы Алип, находящийся в «Зените» на просмотре, сравнял счет, забив красивый гол. А через несколько мгновений форвард Артем Дзюба принес победу «Зениту».
У Нуралы Алипа это второй гол в составе чемпионов России.
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