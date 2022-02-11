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21:21 11.02.2022

Нуралы Алип забил второй красивый гол за «Зенит»

Зенит СПБ Фото: Instagra,/zenit_spb
Новичок Санкт-Петербургского «Зенита» казахстанский футболист Нуралы Алип снова стал автором прекрасного мяча в матче против датского «Брондбю», сообщает Zakon.kz.

Российский клуб в товарищеском матче вырвал волевую победу у датского «Брондбю».

Встреча прошла на португальском стадионе «Алгарве» и завершилась успехом команды с берегов Невы – 2:1.

На 53-й минуте игры счет открыл нападающий «Брондбю» Марко Дивкович. Спустя 20 минут защитник «Кайрата» Нуралы Алип, находящийся в «Зените» на просмотре, сравнял счет, забив красивый гол. А через несколько мгновений форвард Артем Дзюба принес победу «Зениту».

У Нуралы Алипа это второй гол в составе чемпионов России.

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