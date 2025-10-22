Достижения Нуралы Алипа отметили в "Зените"

Пресс-служба "Зенита" отметила защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщает Zakon.kz.

Питерский клуб в Instagram опубликовал снимок с торжественного мероприятия в честь 100 матча Алипа в составе российской команды. Юбилейная игра пришлась на домашний матч против "Оренбурга" (5:2) в рамках 1/4 финала Кубка России. На фотографии казахстанец запечатлен во время вручения ему памятной футболки с символическим номером 100.

Казахстанцы в комментариях поздравили спортсмена и пожелали здоровья.

Отметим, что капитан сборной Казахстана перешел в "Зенит" в 2022 году из "Кайрата".

Ранее сообщалось, что защитник ФК "Зенит" посвятил свой гол погибшему 19-летнему воспитаннику "Кайрата" Диасу Тулеу.