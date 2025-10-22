#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.53
623.94
6.59
Спорт

Достижения Нуралы Алипа отметили в "Зените"

Нуралы Алипа отметил Зенит, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 00:53 Фото: Instagram/zenit_spb
Пресс-служба "Зенита" отметила защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщает Zakon.kz.

Питерский клуб в Instagram опубликовал снимок с торжественного мероприятия в честь 100 матча Алипа в составе российской команды. Юбилейная игра пришлась на домашний матч против "Оренбурга" (5:2) в рамках 1/4 финала Кубка России. На фотографии казахстанец запечатлен во время вручения ему памятной футболки с символическим номером 100.

Казахстанцы в комментариях поздравили спортсмена и пожелали здоровья.

Отметим, что капитан сборной Казахстана перешел в "Зенит" в 2022 году из "Кайрата".

Ранее сообщалось, что защитник ФК "Зенит" посвятил свой гол погибшему 19-летнему воспитаннику "Кайрата" Диасу Тулеу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Нуралы Алип поздравил алматинский клуб с победой в матче "Кайрат" – "Селтик"
03:06, 27 августа 2025
Нуралы Алип поздравил алматинский клуб с победой в матче "Кайрат" – "Селтик"
На голову Нуралы Алипа упала массивная крышка Кубка России
09:51, 03 июня 2024
На голову Нуралы Алипа упала массивная крышка Кубка России
Нуралы Алип получил подарок от Дмитрия Бивола
11:09, 21 апреля 2025
Нуралы Алип получил подарок от Дмитрия Бивола
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: