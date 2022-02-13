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01:24 13.02.2022

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Байдена

Путин Байден Украина Фото: pixabay
Разговор президентов США и России продолжался около часа. Главы государств обсуждали обострение ситуации в вопросе Украины, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден в разговоре предложил президенту России Владимиру Путину ряд соображений по озабоченностям Москвы. Однако они не касаются ключевых российских предложений по гарантиям безопасности, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РБК.

Российская сторона внимательно проанализирует предложения Байдена, будем их несомненно учитывать, но, к сожалению, эти соображения не затрагивают центральных ключевых российских инициатив.Юрий Ушаков

Помощник президента указал, что Россия не получила ответа по существа относительно предложений по нерасширению НАТО, возвращению инфраструктуры альянса к состоянию на 1997 год и отказу от размещения на украинской территории иностранных вооруженных сил.

Путин подробно объяснил Байдену, почему именно сейчас назрела необходимость решать связанные с этими темами вопросы, и «прошелся по истории отношений НАТО, США и России», продолжил Ушаков.

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