Бывший президент Афганистана призвал США вернуть афганские активы

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай призвал администрацию президента США вернуть афганские активы, сообщает Синьхуа.

По его словам, удерживать афганские активы под каким-либо предлогом нечестно и несправедливо, а деньги принадлежат народу Афганистана.

После вывода своих войск в августе 2021 года США заморозили активы Центрального банка Афганистана на сумму более 9 млрд долларов.

11 февраля президент США Джо Байден подписал указ, по которому 7 млрд долларов из афганских активов будут распределены для финансирования гуманитарной помощи Афганистану и фондом для жертв терактов.

Критикуя решение Байдена, экс-президент Карзай подчеркнул, что все афганцы, включая членов нынешнего временного правительства, должны занять единую позицию, чтобы вернуть в страну афганские деньги.