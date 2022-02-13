Самолеты с военной помощью от США прибыли в Украину

Два самолета с военной помощью от Соединенных Штатов прибыли в Украину, говорится в сообщении посольства США в Киеве.

Эта часть помощи на 200 миллионов – боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной. Посольство США в Киеве

Отмечается, что ранее Украина приняла 17 самолетов с грузом быстрого развертывания, предназначенного для усиления обороны страны.

12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая Штатами и их союзниками кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели.