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20:36 13.02.2022

Самолеты с военной помощью от США прибыли в Украину

Самолет США Украина Фото: Twitter/USEmbassyKyiv
Два самолета доставили боеприпасы и заряды для гранатометов из США. Ранее Украина приняла 17 самолетов с грузом быстрого развертывания, предназначенного для усиления обороны страны, сообщает Zakon.kz.

Два самолета с военной помощью от Соединенных Штатов прибыли в Украину, говорится в сообщении посольства США в Киеве.

Эта часть помощи на 200 миллионов – боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной.Посольство США в Киеве

Отмечается, что ранее Украина приняла 17 самолетов с грузом быстрого развертывания, предназначенного для усиления обороны страны.

12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая Штатами и их союзниками кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели.

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