20:36 13.02.2022
Самолеты с военной помощью от США прибыли в Украину
Фото: Twitter/USEmbassyKyiv
Два самолета доставили боеприпасы и заряды для гранатометов из США. Ранее Украина приняла 17 самолетов с грузом быстрого развертывания, предназначенного для усиления обороны страны, сообщает Zakon.kz.
Два самолета с военной помощью от Соединенных Штатов прибыли в Украину, говорится в сообщении посольства США в Киеве.
Эта часть помощи на 200 миллионов – боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной.Посольство США в Киеве
Отмечается, что ранее Украина приняла 17 самолетов с грузом быстрого развертывания, предназначенного для усиления обороны страны.
12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая Штатами и их союзниками кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели.