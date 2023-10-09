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СМИ: Первый самолет ВВС США с военной помощью прибыл в Израиль

СМИ: Первый самолет ВВС США с военной помощью прибыл в Израиль Фото: pixabay
В аэропорту Бен-Гурион приземлился прибывший из Иордании самолет ВВС США с военной помощью для Израиля, сообщает Zakon.kz.

Информацию о прибытии самолет ВВС США с военной помощью для Израиля озвучили в прямом эфире ГосРадио Kan Bet, пишет "Голос Израиля".

СМИ: Первый самолет ВВС США с военной помощью прибыл в Израиль

Фото: t.me/voiceofisrael

По данным The Washington Post, власти Израиля просили у Вашингтона: комплексы ПРО Iron Dome управляемые авиабомбы SDB патроны для пулеметов расширение сотрудничества в области разведки.

ХАМАС уже отреагировал на отправку США военной помощи Израилю:

"Мы не боимся отправки американского авианосца в регион, и американское правительство должно понимать последствия такого действия".

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре ранее сообщил премьер–министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон уже направил Иерусалиму помощь.

"В настоящее время в Израиль направляется дополнительная помощь для Армии обороны Израиля, и в ближайшие дни будет оказана еще большая помощь", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Израиль официально назвал конфликт войной, а ХАМАС в свою очередь заявил, что ведет военную операцию под названием "Буря Аль-Аксы".

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Массированные атаки продолжаются в обоих регионах второй день.

Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС – территорию Израиля, в частности столицу, на юге силы исламистского движения перешли израильскую границу. В местах активных боевых действий объявлена эвакуация.

Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности. В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.

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