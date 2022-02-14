Жители США не хотят видеть Байдена и Трампа на посту президента

Значительное число как демократов, так и республиканцев надеются, что их партии найдут альтернативы президенту Джо Байдену и бывшему президенту Дональду Трампу на следующих президентских выборах, сообщает телеканал CNN.

По данным опроса, 51% американцев, голосующих за демократов или склонных за них голосовать, хотели бы, чтобы от партии был выдвинут не Байден, а новый кандидат.

Среди этих респондентов 35% отметили, что они сомневаются в способности Байдена победить кандидата от республиканцев, а у 19% опрошенных вызывает беспокойство его возраст, поскольку в 2024 году Байдену будет 82 года.

Участие демократа в выборах поддержали лишь 45% опрошенных. За повторное выдвижение Байдена выступили люди старше 45 лет, а также избиратели, которые не имели высшего образования (51%).

Голоса между сторонниками и противниками выдвижения Трампа в 2024 году разделились практически поровну: 50% участников опроса выступили за его кандидатуру, 49% считают, что от партии должен пойти на выборы другой политик.

В основном бывший президент США пользуется поддержкой у белых американцев без высшего образования (60:), а также тех американцев, которые считают победу Байдена в 2020 году незаконной (64%).

Опрос телеканала CNN был проведен фирмой SSRS с 10 января по 6 февраля среди случайной выборки из 1527 взрослых граждан.