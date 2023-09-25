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Трамп оказался на 15% популярнее Байдена среди молодых американцев

Молодые американцы предпочитают Трампа Байдену Фото: pexels
Согласно предвыборным опросам, бывший президент США Дональд Трамп на 15% опережает действующего президента Джо Байдена по популярности среди молодых американцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, молодые американцы гораздо охотнее проголосуют за Дональда Трампа, чем за Джо Байдена, если оба кандидата пойдут на выборы в 2024 году. Согласно последним соцопросам, Трамп опережает действующего президента США как минимум на 15% по потенциальным голосам избирателей в возрастной группе до 35 лет (по другим данным, разрыв доходит до 20%).

За Трампа готовы голосовать 53% молодых американцев, тогда как за Байдена – только 38%. По сравнению с февралем поддержка Байдена среди молодежи сократилась на 5%.

При этом именно молодые избиратели активно поддерживали Байдена на предыдущих президентских выборах в 2020 году и помогли ему выиграть кампанию. Сейчас же действующий глава государства утрачивает позиции среди тех групп, которые обеспечили ему победу – помимо молодежи, это этнические меньшинства, среди которых поддержка Байдена упала на 9%. Трамп, напротив, приобретает поддержку среди тех, кто раньше не хотел за него голосовать.

Видя, что молодые американцы разочарованы в Байдене, Демократическая партия США пытается спасти ситуацию. Вице-президент Камала Харрис отправилась в предвыборный тур по университетам, убеждая студентов, что республиканцы угрожают ужесточить законодательство об абортах и выступают против списания долгов по кредитам на обучение. Но не факт, что это поможет завоевать симпатии молодых американцев, которые крайне скептически относятся к 80-летнему Байдену из-за его возраста и состояния здоровья.

Ранее Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию: он дважды произнес одну и ту же речь.

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