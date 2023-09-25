Трамп оказался на 15% популярнее Байдена среди молодых американцев
Как пишет The Telegraph, молодые американцы гораздо охотнее проголосуют за Дональда Трампа, чем за Джо Байдена, если оба кандидата пойдут на выборы в 2024 году. Согласно последним соцопросам, Трамп опережает действующего президента США как минимум на 15% по потенциальным голосам избирателей в возрастной группе до 35 лет (по другим данным, разрыв доходит до 20%).
За Трампа готовы голосовать 53% молодых американцев, тогда как за Байдена – только 38%. По сравнению с февралем поддержка Байдена среди молодежи сократилась на 5%.
При этом именно молодые избиратели активно поддерживали Байдена на предыдущих президентских выборах в 2020 году и помогли ему выиграть кампанию. Сейчас же действующий глава государства утрачивает позиции среди тех групп, которые обеспечили ему победу – помимо молодежи, это этнические меньшинства, среди которых поддержка Байдена упала на 9%. Трамп, напротив, приобретает поддержку среди тех, кто раньше не хотел за него голосовать.
Видя, что молодые американцы разочарованы в Байдене, Демократическая партия США пытается спасти ситуацию. Вице-президент Камала Харрис отправилась в предвыборный тур по университетам, убеждая студентов, что республиканцы угрожают ужесточить законодательство об абортах и выступают против списания долгов по кредитам на обучение. Но не факт, что это поможет завоевать симпатии молодых американцев, которые крайне скептически относятся к 80-летнему Байдену из-за его возраста и состояния здоровья.
Ранее Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию: он дважды произнес одну и ту же речь.