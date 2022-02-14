Строительство АЭС может занять до 10 лет – Акчулаков

Срок строительства АЭС может составить до 10 лет. Самое основное – определение местоположения. Это достаточно долгий процесс, который нам необходимо уже сейчас начинать. Министр энергетики Болат Акчулаков

Глава Минэнерго также назвал основные факторы, от которых будут отталкиваться при выборе места для строительства атомной электростанции.

К сожалению, после аварий, которые происходили в мире, накопился достаточный опыт. Все эти ошибки будут учтены при разработке технологий и эксплуатации. Местоположение будет зависеть от уровня сейсмоопасности, наличия поблизости воды, утилизации и безопасной эксплуатации. Там очень больша масса вопросов, которые предварительно должны быть решены. МИнистр энергетики Болат Акчулаков

Ранее глава Минэнерго заявил, что Казахстан имеет достаточный потенциал для развития атомной энергетики, а строительство АЭС представляется наиболее перспективным решением проблемы дефицита электроэнергии.

Напомним, 8 февраля на расширенном заседании правительства глава государства сказал, что Казахстану «позарез нужна электроэнергия – причем атомная, чистая электроэнергия». По его словам, без чистой атомной энергии страна может потерять всю экономику.