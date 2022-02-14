Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:32 14.02.2022

Внеочередные президентские выборы – Токаев поддержал решение Бердымухамедова

Касым-Жомарт Токаев, Гурбангулы Бердымухамедов, разговор, телефонный Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита казахстанского лидера в Ашхабад в октябре прошлого года.

Президенты с удовлетворением констатировали рост объемов взаимной торговли, активизацию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. В ходе беседы была высказана заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя братскими государствами.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннее уважение к президенту Туркменистана и высказался в поддержку решения Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов, – говорится в сообщении.

По словам президента Казахстана, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане 12 марта 2022 года состоятся внеочередные выборы президента.

Новость по теме

Внеочередные выборы в Туркменистане — что говорят о транзите власти

Динара Халдарова
Бердымухамедов Гурбангулы Токаев Касым-Жомарт Казахстан Туркменистан
В Казахстане значительно снизилось число заболевших COVID-19 за сутки
14.02.2022
Абзал Ажгалиев занял на Олимпиаде четвертое место
13.02.2022
Бывший президент Афганистана призвал США вернуть афганские активы
13.02.2022
Самолеты с военной помощью от США прибыли в Украину
13.02.2022
Австрия выступила за запуск «Северного потока-2»
13.02.2022
Главная Топ LIVE Все