Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное

Как пишут РИА Новости, Жириновский продолжает работать.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией.

В Министерстве здравоохранения уточняли, что лидер Жириновский, заразившийся COVID-19, находится в стабильном состоянии. В центральном аппарате ЛДПР заявили, что не надо верить слухам о якобы смерти главы партии.