00:06 15.02.2022
Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное
Фото: Instagram/zhirinovskiy
Лидер ЛДПР все еще находится в больнице, врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, Жириновский продолжает работать.
9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией.
В Министерстве здравоохранения уточняли, что лидер Жириновский, заразившийся COVID-19, находится в стабильном состоянии. В центральном аппарате ЛДПР заявили, что не надо верить слухам о якобы смерти главы партии.
Жириновского подключили к аппарату ИВЛ
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