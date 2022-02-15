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Законодательство РК
00:06 15.02.2022

Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное

лидер ЛДПР Фото: Instagram/zhirinovskiy
Лидер ЛДПР все еще находится в больнице, врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, Жириновский продолжает работать.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией.

В Министерстве здравоохранения уточняли, что лидер Жириновский, заразившийся COVID-19, находится в стабильном состоянии. В центральном аппарате ЛДПР заявили, что не надо верить слухам о якобы смерти главы партии.

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