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06:08 15.02.2022

Названы имена всех шоуменов, которые заменят Маслякова в КВН

КВН Фото: Instagram/kvnofficial
Александр Масляков заболел COVID-19. Телеведущий пропустит первые игры нового сезона КВН, его место займут известные «квнщики» и люди, не чужие телепередаче, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Хрусталёв, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант проведут первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова. Об этом сообщил представитель Александра Маслякова-младшего, передает РИА Новости.

Ранее в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона КВН. По его словам, в это время место ведущего займут известные «квнщики» или люди, не чужие телепередаче.

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