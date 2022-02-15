Названы имена всех шоуменов, которые заменят Маслякова в КВН

Дмитрий Хрусталёв, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант проведут первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова. Об этом сообщил представитель Александра Маслякова-младшего, передает РИА Новости.

Ранее в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона КВН. По его словам, в это время место ведущего займут известные «квнщики» или люди, не чужие телепередаче.