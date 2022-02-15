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09:48 15.02.2022

Как работает аэропорт Алматы в условиях непогоды

работа воздушной гавани Фото: Zakon.kz
14 февраля в Алматы начался снегопад. На утро 15 февраля в городе выпало до 45 см снега. В Международном аэропорту Алматы рассказали, отразилось ли это на работе, сообщает Zakon.kz.

По данным воздушной гавани, аэропорт Алматы работает в штатном режиме.

Задержки есть по метеоусловиям аэропортов назначения, – уточнили в пресс-службе.

Согласно информации, по метеоусловиям Алматы (сильный ливневый снег) задержался только один рейс Lufthansa (Алматы – Нур-Султан – Франкфурт).

По прогнозу «Казгидромета», выпадение снега в Алматы завершится в первой половине дня 15 февраля. Температура воздуха днем составит 0...-3°C.

Стоит отметить, что в аэропорту Нур-Султана задерживаются десять рейсов на вылет и семь рейсов на прилет.

Анастасия Московчук
Казгидромет Алматы
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