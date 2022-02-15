09:48 15.02.2022
Как работает аэропорт Алматы в условиях непогоды
Фото: Zakon.kz
14 февраля в Алматы начался снегопад. На утро 15 февраля в городе выпало до 45 см снега. В Международном аэропорту Алматы рассказали, отразилось ли это на работе, сообщает Zakon.kz.
По данным воздушной гавани, аэропорт Алматы работает в штатном режиме.
Задержки есть по метеоусловиям аэропортов назначения, – уточнили в пресс-службе.
Согласно информации, по метеоусловиям Алматы (сильный ливневый снег) задержался только один рейс Lufthansa (Алматы – Нур-Султан – Франкфурт).
По прогнозу «Казгидромета», выпадение снега в Алматы завершится в первой половине дня 15 февраля. Температура воздуха днем составит 0...-3°C.
Стоит отметить, что в аэропорту Нур-Султана задерживаются десять рейсов на вылет и семь рейсов на прилет.