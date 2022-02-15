Десять рейсов задерживаются в аэропорту Нур-Султана

Пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов уточнил, что пассажирам необходимо уточнять информацию в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта.

Из аэропорта Нурсултан Назарбаев задерживаются 10 рейсов на вылет и семь рейсов на прилет в связи с метеоусловиями в столице. Анвар Шалекенов

Кроме того, из-за непогоды по Казахстану закрыто несколько республиканских трасс. На некоторых дорогах введено временное ограничение движения транспорта.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны. 15 февраля синоптики прогнозируют метель и порывистый ветер.