09:19 15.02.2022
Десять рейсов задерживаются в аэропорту Нур-Султана
Фото: nn-airport.kz
Ряд рейсов задерживается в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Это связано с метеоусловиями в столице Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов уточнил, что пассажирам необходимо уточнять информацию в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта.
Из аэропорта Нурсултан Назарбаев задерживаются 10 рейсов на вылет и семь рейсов на прилет в связи с метеоусловиями в столице.Анвар Шалекенов
Кроме того, из-за непогоды по Казахстану закрыто несколько республиканских трасс. На некоторых дорогах введено временное ограничение движения транспорта.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны. 15 февраля синоптики прогнозируют метель и порывистый ветер.