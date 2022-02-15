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16:39 15.02.2022

Укрепление иммунитета — пять дельных советов

Витамин С Фото: pixabay
Весной люди часто жалуются на усталость, быструю утомляемость и плохое самочувствие. Zakon.kz рассказывает о пяти способах укрепления иммунной системы.

Правильное питание является основным фактором чистоты организма и, как следствие, сильного иммунитета.

Но есть еще пять ключевых моментов, от которых зависит состояние иммунитета.

Здоровый сон. Бытует мнение, что все необходимые гормоны вырабатываются в период с 10 вечера до 5 утра.

Привычка засиживаться до глубокой ночи перед компьютером или телефоном явно не идет на пользу нашему здоровью – лучше рано ложиться и рано вставать.

Прогулки на свежем воздухе. Темпы современной жизни, условия, в которых мы живем (включая пандемию), практически лишили нас возможности выходить на свежий воздух. Кроме того, телу необходимо воздействие солнечных лучей хотя бы несколько раз в неделю.

Физическая активность. Человеку важно находиться в движении. Его отсутствие может стать причиной многих серьезных заболеваний.

Также движение повышает жизненные силы и тонус организма.

Употребление фруктов и исключение сахара из рациона. По словам врачей, сахар – это настоящий токсин, который изнашивает и отравляет организм.

Для очищения организма и повышения иммунитета необходимо увеличить в рационе долю растительной клетчатки. Следует употреблять сырые овощи и фрукты. Овощи играют огромную роль в очищении организма, а фрукты являются источником энергии и витаминов.

Закаливание. Обливание, плавание, контрастный душ способствуют укреплению организма. Смена температуры воды улучшает кровообращение, а оно очищает организм от токсинов. Но нужно плавно менять температурный режим, иначе можно простудиться.

Наргиз Рахимжан
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