Шесть советов как улучшить свой сон

Эксперты дали советы, тем кто хуже спит в зимние месяцы и жалуется на недосыпание и постоянную усталость, сообщает Zakon.kz.

По данным МедикФорум ученые доказали, что достаточное количество спокойного сна важно для того, чтобы чувствовать себя в хорошей форме и здоровым. У нас повышенная потребность во сне, особенно зимой, когда на улице холодно и быстро темнеет.

Если вы один из тех людей, которые хуже спят в зимние месяцы, вам следует прислушаться к следующим шести советам экспертов.

1. Выйдите на дневной свет

Врач-невролог Александра Алехина советует зимой как можно чаще подвергайте себя воздействию дневного света, отправляйтесь на прогулку и открывайте шторы утром, чтобы в комнату проникало немного света.

2. Прощай, стресс

"Стресс может привести к тому, что вы будете хуже или хуже спать", — говорит врач.



Чтобы предотвратить проблемы со сном, следует следить за тем, чтобы уровень стресса оставался как можно более постоянным.

Вечерние занятия, такие как йога или чтение перед сном, помогут расслабиться и облегчить засыпание.

3. Жара делает вас вялым

Если вы возвращаетесь домой после прогулки на морозе, вам хочется сначала согреться внутри. Однако если вы включите отопление в спальне на максимум, это может отразиться на качестве вашего сна.

"Если у вас проблемы со сном из-за искусственного тепла, следует выключить отопление и надеть несколько слоев одежды", — советует эксперт.

4. Избегайте алкоголя

Даже небольшое количество алкоголя может лишить нас сна.

"Алкоголь изначально оказывает успокаивающее действие, но позже оказывает стимулирующее действие", - говорит Алехина.

Вот почему следует пить как можно меньше алкогольных напитков или вообще не употреблять их – особенно перед сном.

5. Поддержите свою иммунную систему

Ничто так не влияет на ваш сон, как насморк, плохое самочувствие или кашель. Но мы, как известно, особенно подвержены простудам зимой. Поэтому эксперт советует предотвращать инфекции.

Конкретно это означает: придерживайтесь сбалансированной диеты, держитесь на расстоянии от больных, регулярно мойте руки и не делитесь своей чашкой или стаканом с другими.

6. Физические упражнения помогают

Как бы у вас не было мотивации менять теплую квартиру на спортзал, пропускать занятия спортом не стоит.

"Научно доказано, что регулярные физические упражнения и тренировки могут улучшить качество сна. Однако вам следует избегать очень интенсивных тренировок (например, HIIT) поздно вечером", - советует Алехина.

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