Врач назвал четыре типа продуктов для укрепления иммунитета осенью

Иммунолог Дженна Маккиочи из Университета Сассекса рекомендует для укрепления иммунитета осенью включить в рацион красное мясо, жирную рыбу, растительную пищу и продукты, прошедшие процесс брожения, сообщает Zakon.kz.

По словам Маккиочи, важным элементом рациона должны стать ферментированные продукты – натуральный йогурт и кефир. Они снижают воспаление и помогают организму эффективнее бороться с инфекциями за счет восстановления баланса кишечных бактерий, пишет издание Daily Mail.

Кроме этого, специалист советует не забывать о витамине С. Его источниками выступают киви, красный перец, ягоды, грейпфрут и листовая зелень. А также важно употреблять витамин D.

"Для восполнения дефицита витамина D в рацион стоит добавить жирную рыбу – не только лосось, но и более доступные варианты, такие как скумбрия и сардины. Также витамин D содержится в яйцах и молочных продуктах", – рассказала врач.

Еще один важный элемент осеннего меню – красное мясо. По словам специалиста, в умеренных количествах нежирные варианты безопасны для здоровья.

