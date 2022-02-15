Мусин предложил конфисковать имущество «серых» майнеров и ограничить их IP-адреса

По его словам, будет внедрена система револьверных проверок мобильными группами, созданными Министерством энергетики и правоохранительными органами. Для их системного выявления будет создан список организаций, определены исторические данные потребляемой энергии и выстроен конкретный алгоритм налоговых и таможенных проверок.

Совместно с уполномоченными органами будут проработаны механизмы запрета действий «серых» майнеров путем ограничения IP-адресов. Также как одно из эффективных решений будет обсуждаться рассмотрение в законодательстве конфискации имущества «серых» майнеров. Перечисленные меры будут предприняты совместно с КНБ, Минэнерго и Минфином. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин

Кроме того, в части регулирования планируется введение лицензирования цифрового майнинга. Основными критериями будут – соответствие техническим требованиям, наличие необходимого оборудования, соответствующих помещений по пожарной безопасности.

Мы выработаем систему квотирования электроэнергии с разработкой отдельной тарификации, что позволит выстроить прозрачный процесс как для действующих игроков рынка, так и для государства в целом. Также совместно с Минфином и Минэнерго будет определена оптимальная система налогообложения. Здесь важно учесть риски в части конкурентоспособности нашего рынка, сохранения интереса игроков к работе в нашей стране, чтобы не повторить китайский опыт. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин

Встречные обязательства также будут представлены и к «белым» майнерам в части соблюдения требований по ESG.

Данные меры, по словам министра, будут обсуждаться в рамках законопроекта по цифровым активам, инициированного группой депутатов Мажилиса.