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Законодательство РК
12:18 15.02.2022

Мусин предложил конфисковать имущество «серых» майнеров и ограничить их IP-адреса

Майнинг Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил ряд мер по борьбе с «серыми» майнерами, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, будет внедрена система револьверных проверок мобильными группами, созданными Министерством энергетики и правоохранительными органами. Для их системного выявления будет создан список организаций, определены исторические данные потребляемой энергии и выстроен конкретный алгоритм налоговых и таможенных проверок.  

Совместно с уполномоченными органами будут проработаны механизмы запрета действий «серых» майнеров путем ограничения IP-адресов. Также как одно из эффективных решений будет обсуждаться рассмотрение в законодательстве конфискации имущества «серых» майнеров. Перечисленные меры будут предприняты совместно с КНБ, Минэнерго и Минфином.Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин

Кроме того, в части регулирования планируется введение лицензирования цифрового майнинга. Основными критериями будут – соответствие техническим требованиям, наличие необходимого оборудования, соответствующих помещений по пожарной безопасности. 

Мы выработаем систему квотирования электроэнергии с разработкой отдельной тарификации, что позволит выстроить прозрачный процесс как для действующих игроков рынка, так и для государства в целом. Также совместно с Минфином и Минэнерго будет определена оптимальная система налогообложения. Здесь важно учесть риски в части конкурентоспособности нашего рынка, сохранения интереса игроков к работе в нашей стране, чтобы не повторить китайский опыт. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин

Встречные обязательства также будут представлены и к «белым» майнерам в части соблюдения требований по ESG.

Данные меры, по словам министра,  будут обсуждаться в рамках законопроекта по цифровым активам, инициированного группой депутатов Мажилиса.

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