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15:19 15.02.2022

Дети-маугли в Экибастузе: врачи рассказали об их состоянии

здоровье детей Фото: pixabay
Найденные в экибастузской квартире истощенные дети госпитализированы. В управлении здравоохранения области рассказали, как они себя чувствуют, cообщает Zakon.kz.

Ранее в одной из квартир Экибастуза волонтерами были обнаружены четверо детей 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения.

Все с заболеваниями, неходячие. У девочки был огромный живот, у одного из мальчиков больше двух дней длится рвота, у двоих старших деток вывернутые конечности. Как выяснилось, они три дня не ели, нет продуктов. Приехавшие на место врачи экстренно госпитализировали детей вместе с матерью. Одежды и обуви не было, одели детей во что могли и вынесли из дома.Волонтеры

В акимате Экибастуза сообщили, что у детей есть мать 1994 года рождения и работающий отец.

Семья два года назад переехала из поселка Калкаман. Дети не прикреплены к поликлинике, инвалидность не установили. Они самостоятельно не передвигаются, не едят.Сотрудники акимата

В Департаменте здравоохранения Павлодарской области заявили, что на данный момент четверо детей проходят лечение от пневмонии и коронавируса в инфекционном отделении детской областной больницы.

Мама находится в одной палате с ними. Их состояние стабильное, есть тенденция к улучшению. После окончания карантина по коронавирусу дети пройдут полное обследование. Назначен консилиум, – уточнили в пресс-службе.

Стоит отметить, что после публикации истории с экибастузскими детьми-маугли акимам двух городов объявили выговор.

Налицо проблемы межведомственного взаимодействия. После переезда из Аксу семья исчезла из поля зрения медиков – никто не стал искать ранее находившихся под амбулаторным наблюдением детей. С недавних пор мать стала получать пособие как многодетная, то есть как минимум в одном государственном органе о семье стало известно. Но другие профильные управления остались в неведении.Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков

Вопросы у чиновника нашлись также к полицейской службе и органам трудоустройства.

Анастасия Московчук
Экибастуз
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