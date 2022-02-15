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10:01 15.02.2022

В горах Алматы лавиноопасно – ДЧС

алматы, горы, лавиноопасно, снег, дчс, предупреждение Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил горожан, что в горах лавиноопасно, передает Zakon.kz.
В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, из-за неустойчивого снежного покрова и большой высоты покрова, 15-17 февраля возможен сход снежных лавин.Пресс-служба ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения

В этой связи в ведомстве рекомендуют не выходить на крутые заснеженные склоны, чтобы не провоцировать сход снежных лавин.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 08:00 в Алматы выпало 15-18 см снега, в предгорных районах – 22-30 см, в горной местности – до 45 см. В Международном аэропорту Алматы рассказали, как работает воздушная гавань в условиях непогоды.

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