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16:30 15.02.2022

ВОЗ озвучит результаты изучения происхождения COVID-19 в ближайшие недели

коронавирус, происхождение, изучение, результаты, воз Фото: unsplash
В ближайшие недели Всемирная организация здравоохранения озвучит результаты изучения происхождения коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В октябре прошлого года ВОЗ учредила научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. Она собиралась семь раз, и мы ожидаем некоторых результатов или рекомендаций в ближайшие недели.Ханс Клюге

Экспертная группа ВОЗ, как отметил глава европейского отделения организации, работает над вопросом происхождения коронавируса, а также над специальной системой определения возникновения новых патогенов.

В сентябре 2021 года стало известно, что ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса.

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В декабре директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ до сих пор не знает, откуда появился COVID-19.

Динара Халдарова
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