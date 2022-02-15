ВОЗ озвучит результаты изучения происхождения COVID-19 в ближайшие недели

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В октябре прошлого года ВОЗ учредила научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. Она собиралась семь раз, и мы ожидаем некоторых результатов или рекомендаций в ближайшие недели. Ханс Клюге

Экспертная группа ВОЗ, как отметил глава европейского отделения организации, работает над вопросом происхождения коронавируса, а также над специальной системой определения возникновения новых патогенов.

В сентябре 2021 года стало известно, что ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса.

В декабре директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ до сих пор не знает, откуда появился COVID-19.