Токаев поддержал шорт-трекиста Абзала Ажгалиева

Президент направил телеграмму в поддержку участника Олимпийских игр в Пекине шорт-трекиста Абзала Ажгалиева.

Казахстанцы с большим интересом наблюдали за твоим выступлением на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. На церемонии открытия Олимпиады ты поднял наш небесно-голубой флаг. Оправдав доверие своих болельщиков, ты добрался до финальной гонки в дистанции на 500 метров по шорт-треку и в итоге занял четвертое место. Очевидно, что это высокий показатель в данном виде спорта. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства поблагодарил спортсмена за проявленную волю и стремление к победе. Президент также выразил уверенность в том, что в будущем Абзал Ажгалиев добьется больших успехов и будет радовать наших соотечественников.