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20:34 15.02.2022

Токаев поддержал шорт-трекиста Абзала Ажгалиева

президент Казахстана Олимпиада-2022 Фото: Facebook/Берік Уәли
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму в поддержку Абзала Ажгалиева, который занял четвертое место на зимней Олимпиаде в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Президент направил телеграмму в поддержку участника Олимпийских игр в Пекине шорт-трекиста Абзала Ажгалиева.

Казахстанцы с большим интересом наблюдали за твоим выступлением на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. На церемонии открытия Олимпиады ты поднял наш небесно-голубой флаг. Оправдав доверие своих болельщиков, ты добрался до финальной гонки в дистанции на 500 метров по шорт-треку и в итоге занял четвертое место. Очевидно, что это высокий показатель в данном виде спорта.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства поблагодарил спортсмена за проявленную волю и стремление к победе. Президент также выразил уверенность в том, что в будущем Абзал Ажгалиев добьется больших успехов и будет радовать наших соотечественников.

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