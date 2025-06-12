Токаев направил поздравительную телеграмму президенту России
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, президент поздравил Владимира Путина с государственным праздником – Днем России.
"С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", – говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.
10 июня 2025 года глава Казахстана направил телеграмму поздравления президенту Португалии в честь национального праздника.
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