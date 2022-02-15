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20:57 15.02.2022

Перевела миллион тенге по ошибке: суд вынес решение

Перевод денег Фото: Zakon.kz
Суд поставил точку в необычном деле – банк обязали перечислить в пользу кызылординки сумму, которую она ошибочно перевела на чужую карту, сообщает Zakon.kz.

В октябре 2021 года женщина хотела отправить миллион тенге на карту подруги. Но неправильно ввела последние четыре цифры, сообщает телеканал «Астана».

Деньги упали на счет жительницы одного из поселков Костанайской области. Женщина обнаружила деньги не сразу, к тому же половину суммы списал банк для погашения долга. Когда заметила – сразу вернула оставшуюся сумму владелице.

Списанные банком полмиллиона тенге стороны оспаривали в суде два месяца.

Судья Аулиекольского районного суда Асель Ахметова постановила банку вернуть недостающие 500 тыс. тенге кызылординке.

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