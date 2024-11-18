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Законодательство РК

Стягивал одежду: суд вынес приговор акиму, проникшему в дом жительницы Жетысуской области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 14:10 Фото: Zakon.kz
В Жетысуской области суд поставил точку в уголовном деле в отношении акима одного из сел Аксуского района и его сотрудника, которых обвинили в нарушении неприкосновенности жилища, сообщает Zakon.kz.

О том, что Аксуский районный суд рассматривает данное дело, стало известно 18 сентября 2024 года.

Жительница Жетысуской области, мать четверых детей, обвинила акима Аксуского сельского округа в домогательствах. По ее словам, тот проник в ее дом ночью через окно. Проснувшись, она почувствовала, что сидящий рядом человек стягивал с нее одежду. Испугавшись, женщина выбежала на улицу, в дверях столкнулась с сотрудником акимата.

"В Аксуском райсуде Жетысуской области рассмотрено уголовное дело в отношении акима села и главного специалиста акимата, обвиняемых в незаконном проникновении и нарушении неприкосновенности жилища, в группе лиц в ночное время (ч. 2 ст. 149 УК РК)... Подсудимые признаны виновными в предъявленном обвинении, каждый приговорен к ограничению свободы сроком на один год", – рассказали в Аксуском райсуде Жетысуской области сегодня, 18 ноября.

Судом установлено, что в августе 2024 года в ночное время аким вместе с сотрудником акимата прибыли к дому потерпевшей, где, сняв защитную сетку с окна кухни, проникли в дом, тем самым нарушив неприкосновенность жилища.

"Вина подсудимых подтверждается собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей, свидетелей и другими материалами дела. Совершенное уголовное правонарушение относится к категории преступлений небольшой тяжести. Смягчающими обстоятельствами признаны отсутствие судимости и наличие несовершеннолетних детей, отягчающих – не установлено".Аксуский райсуд

Как отметили в суде, приговор не вступил в законную силу.

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