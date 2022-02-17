Спорт при близорукости – запрещен или рекомендован?

Близорукость является одним из самых распространенных глазных заболеваний. Сегодня диагноз «миопия» ставят и взрослым, и молодым людям, и даже детям. Потому вопрос о занятии спортом при близорукости остается актуальным.

Для начала необходимо посоветоваться с врачом. Опираясь на степень близорукости, на какие-либо сопутствующие нарушения, специалист сможет дать точный ответ.

При миопии слабой, средней степени, офтальмологи рекомендуют щадящие виды спорта: йогу, спортивную ходьбу, плавание, пилатес, бадминтон. С осторожностью – бег, аэробику. При миопии высокой степени допускаются занятия плаванием, спортивная ходьба и гребля. А также стоит обратить внимание на настольный теннис – при внимательном наблюдении за мячиком глаза получают дополнительную полезную нагрузку.

Противопоказания

При миопии стоит забыть о контактных видах спорта: борьба, бокс и любые боевые искусства. При черепно-мозговой травме может произойти отслоение и разрыв сетчатки. В целом пациентам с нарушением зрения следует избегать любых видов спорта, в которых возможны травмы головы, – любые виды борьбы, большой теннис, баскетбол, футбол, волейбол, сноубординг.

Также при средней и высокой степени миопии придется отказаться от видов спорта, которые предполагают скачок давления: дайвинг, прыжки с парашютом, альпинизм и дельтапланерный спорт.

Тем не менее физическая активность полезна для общего состояния глаз – улучшается кровообращение, говорят специалисты. За счет увеличения уровня циркуляции крови улучшаются обменные процессы в зрительном органе. Одновременно с этим повышается тонус глазных мышц. При правильном выборе вида спорта можно улучшить состояние организма.

Даже если у пациента есть незначительные нарушения зрения, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы с точностью выбрать вид спорта, физическую активность, разминку.