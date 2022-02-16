Что такое NFT – простыми словами о «загадочных» токенах

Аббревиатура NFT расшифровывается как Non-fungible token — невзаимозаменяемый токен. Впервые он появился в 2017 году на блокчейн-платформе. Но в отличие от биткоина и других криптовалют, NFT – это объект, который не имеет аналогов. Говоря простыми словами, NFT – цифровой аналог документа, который удостоверяет ваши права на объект.

Спрос на цифровые товары появился еще до появления NFT. Многие поклонники видеоигр покупали оформления компьютерных игр. И стоимость таких объектов была не совсем справедливой.

Если кто-то занимается коллекционированием редких предметов, пишет картины, сочиняет музыку или создает игровых персонажей, то он может продать их в цифровом виде в NFT. Также NFT можно использовать при покупке билетов на различные мероприятия или в качестве сувенира.

Для того, чтобы заработать деньги на NFT необязательно создавать что-то новое и уникальное. Цена токена на определенный объект со временем меняется и в них можно инвестировать, пытаясь заработать при дальнейшей продаже.

Операции с токенами распределены в системах по всему миру. Любые изменения с NFT фиксируются и остаются в сети навсегда. То есть, приобретая токен или продавая его, пользователь заявляет об этом на весь мир.

Для того, чтобы создать NFT необходимо зарегистрироваться на специализированных платформах, а также пользователю понадобится кошелек в системе Ethereum и цифровой контент, к которому будет привязан токен. После регистрации создается коллекция, в которую загружаются объекты; необходимо описать объект, добавить ссылку и установить основные параметры токена. В системе есть индивидуальная подпись для каждого токена. Благодаря этой функции любой пользователь может проследить весь путь объекта.

Проблема в том, что инвестиции в NFT связаны с риском нарваться на мошенников. Даже с фактом прозрачности всех операций, создание токенов не гарантирует того, что автор владеет самим объектом. Кроме того, в системе могут быть прописаны различные права на объект. К примеру, можно приобрести сам токен, но без права получать прибыль с его использования.

Никто не отменял и риск плагиата. Да, токены уникальны, их нельзя подделать или украсть. Но не стоит забывать о том, что это всего лишь документ о праве на объект. Поэтому злоумышленники могут скопировать сам привязанный к NFT объект и создать новый токен на него.

Несмотря на риски, рынок NFT-токенов развивается очень быстрыми темпами. Так, токен с первым твитом в истории был продан почти за 3 млн евро (около 1,5 млрд тенге), а знаменитая на весь мир гифка летящего кота Nyan Cat – за 600 тыс. долларов (более 256 млн тенге).