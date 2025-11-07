#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.02
607.55
6.5
Наука и технологии

Физики разрешили 80-летний парадокс самой загадочной формы движения

Вихрь из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 02:59 Фото: pixabay
Ученые из Окинавского института науки и технологий доказали, что знаменитая теория турбулентности, предложенная Андреем Колмогоровым, универсальна – вопреки тому, что считалось десятилетиями, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в журнале Science Advance, турбулентные потоки проходят от облаков и океанских течений до струй кофе в чашке. Их поведение описывается простыми уравнениями, но предсказать, как они будут вести себя, чрезвычайно сложно.

Для физиков турбулентность остается одной из самых загадочных форм движения вещества. Ученый Колмогоров в 1941 году предложил элегантную модель – энергетический каскад. Когда, например, вы размешиваете воду ложкой, создается крупный вихрь, который распадается на все более мелкие – до тех пор, пока энергия не превращается в тепло.

По этой теории энергия должна распределяться по универсальному закону – "-5/3", который наблюдается почти во всех турбулентных потоках. Однако одно исключение не давало физикам покоя десятилетиями – потоки Тейлора-Куэтта, возникающие между двумя вращающимися цилиндрами.

Эти простые в лабораторных условиях системы почему-то не подчинялись универсальному закону Колмогорова. Теперь исследователи, после девяти лет работы над уникальной экспериментальной установкой, доказали, что Колмогоров был прав и здесь.

Созданная установка позволяет вращать цилиндры со скоростью тысячи оборотов в минуту и измерять мельчайшие вихри в жидкости при экстремальных значениях числа Рейнольдса – показателя "хаотичности" потока. Это открытие снимает одно из старейших противоречий в теории турбулентности и открывает новые возможности для изучения сложных потоков – от погоды и океанов до процессов в протопланетных дисках.

Ранее тайну рождения Луны раскрыли ученые Австралии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Южная Корея через 60 лет рискует остаться без грунтовых вод – исследование
23:05, 31 мая 2024
Южная Корея через 60 лет рискует остаться без грунтовых вод – исследование
Ученые раскрыли возраст колец Сатурна – исследование
06:59, 19 декабря 2024
Ученые раскрыли возраст колец Сатурна – исследование
Ситуация в Украине: Москва и Киев согласились обсудить перемирие, Зеленский выступит на саммите G7 онлайн
22:40, 18 мая 2023
Ситуация в Украине: Москва и Киев согласились обсудить перемирие, Зеленский выступит на саммите G7 онлайн
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: