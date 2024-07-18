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Мэр Парижа все-таки сдержала слово и искупалась в Сене перед Олимпиадой

Париж-2024 Плавание Сена, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 11:51 Фото: Instagram/annehidalgo
17 июля градоначальник Парижа Анн Идальго сдержала свое давнее обещание и искупалась в знаменитой французской реке Сена, которую готовят к старту Олимпийских игр-2024, сообщает Zakon.kz.

Купание в Сене было под запретом последние 100 лет из-за ее загрязненности. Французские власти уже давно начали различные процедуры по очистке реки из-за предстоящей Олимпиады в Париже. На Сене запланированы соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Чтобы убрать сомнения о чистоте реки, ряд высокопоставленных чиновников Франции дали слово лично здесь искупаться. В этом списке находились мэр Парижа и президент Франции. Анн Идальго осмелилась на этот поступок, накануне опробовав температуру и уровень очищенной Сены.

Зимой этого года мэр Парижа дала слово искупаться в Сене перед открытием Олимпиады-2024. Вслед за ней опробовать чистоту Сены обещал и глава Франции Эммануэль Макрон.

13 июля зрители смогли увидеть плывущего по Сене министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

XXXIII летние Олимпийские игры стартуют 26 июля в Париже.

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