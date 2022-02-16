Что известно о казахстанце, покорившем жюри украинского шоу «Голос»

Динмухаммед Даулетов, уроженец города Рудного, о карьере певца не задумывался: родители твердили, что это является несерьезной профессией.

Он окончил технический колледж на машиниста экскаватора и пошел работать на горно-обогатительный комбинат.

Все изменилось, когда Динмухаммед спел дуэтом с Айкыном Толепбергеном на республиканском конкурсе. После этого конкурса Димаш решил для себя, что станет певцом, и принял участие в республиканском вокальном конкурсе «X-Фактор».

Победить Динмухаммеду не удалось – он не прошел этап «стулья», на котором наставник не выбрал его. По словам певца, он разочаровался, но сдаваться не собирался – уволился с комбината и переехал в столицу Казахстана за мечтой.

На этот раз родители поддержали стремление сына. В 2016 году Димаш принимает участие в казахстанском конкурсе «Голос», где находит наставника, Еву Бехер, которая поверила в артиста и взяла его в свою команду.

В январе 2017 года Динмухаммед становится «голосом» Казахстана.

Свою мечту стать певцом он осуществил, но принимать участие в конкурсах не перестал.