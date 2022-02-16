Что известно о казахстанце, покорившем жюри украинского шоу «Голос»
Динмухаммед Даулетов, уроженец города Рудного, о карьере певца не задумывался: родители твердили, что это является несерьезной профессией.
Он окончил технический колледж на машиниста экскаватора и пошел работать на горно-обогатительный комбинат.
Все изменилось, когда Динмухаммед спел дуэтом с Айкыном Толепбергеном на республиканском конкурсе. После этого конкурса Димаш решил для себя, что станет певцом, и принял участие в республиканском вокальном конкурсе «X-Фактор».
Победить Динмухаммеду не удалось – он не прошел этап «стулья», на котором наставник не выбрал его. По словам певца, он разочаровался, но сдаваться не собирался – уволился с комбината и переехал в столицу Казахстана за мечтой.
На этот раз родители поддержали стремление сына. В 2016 году Димаш принимает участие в казахстанском конкурсе «Голос», где находит наставника, Еву Бехер, которая поверила в артиста и взяла его в свою команду.
В январе 2017 года Динмухаммед становится «голосом» Казахстана.
Свою мечту стать певцом он осуществил, но принимать участие в конкурсах не перестал.
Недавно на «слепых прослушиваниях» украинского шоу «Голос» Динмухаммед спел песню Уитни Хьюстон «I have nothing». К нему повернулись все четыре наставника, но он решил пойти в команду к Ольге Поляковой, которая выбрала его первой и заявила, что никому не отдаст Димаша.