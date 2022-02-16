Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:04 16.02.2022

Что известно о казахстанце, покорившем жюри украинского шоу «Голос»

"Голос" Украина Фото: Instagram/dimash.dauletov
Алматинец Динмухаммед Даулетов, завороживший своим пением членов жюри украинского шоу, работал машинистом и даже не мечтал о карьере певца, сообщает Zakon.kz.

Динмухаммед Даулетов, уроженец города Рудного, о карьере певца не задумывался: родители твердили, что это является несерьезной профессией.

Он окончил технический колледж на машиниста экскаватора и пошел работать на горно-обогатительный комбинат.

Все изменилось, когда Динмухаммед спел дуэтом с Айкыном Толепбергеном на республиканском конкурсе. После этого конкурса Димаш решил для себя, что станет певцом, и принял участие в республиканском вокальном конкурсе «X-Фактор».

Победить Динмухаммеду не удалось – он не прошел этап «стулья», на котором наставник не выбрал его. По словам певца, он разочаровался, но сдаваться не собирался – уволился с комбината и переехал в столицу Казахстана за мечтой.

На этот раз родители поддержали стремление сына. В 2016 году Димаш принимает участие в казахстанском конкурсе «Голос», где находит наставника, Еву Бехер, которая поверила в артиста и взяла его в свою команду.

В январе 2017 года Динмухаммед становится «голосом» Казахстана.

Свою мечту стать певцом он осуществил, но принимать участие в конкурсах не перестал.

Недавно на «слепых прослушиваниях» украинского шоу «Голос» Динмухаммед спел песню Уитни Хьюстон «I have nothing». К нему повернулись все четыре наставника, но он решил пойти в команду к Ольге Поляковой, которая выбрала его первой и заявила, что никому не отдаст Димаша.

Наргиз Рахимжан
Интересное Казахстан Украина
В Алматы задержали с оружием лидеров ОПГ «Казахстанские»
15.02.2022
Два иностранца участвовали в захвате здания акимата Алматы
15.02.2022
Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ Минобразования
15.02.2022
Hyundai Trans Kazakhstan вышел на полную мощность за два года
15.02.2022
76-летняя жительница Костаная выиграла 10 млн тенге в лотерее «Сәтті Жұлдыз»
15.02.2022
Главная Топ LIVE Все