Сделаем конкретные выводы – Абаев про Олимпиаду в Пекине

Мы буквально сразу после завершения Олимпиады будем проводить большое выездное совещание в Боровом. Я вас всех приглашаю туда. Там будут сделаны конкретные выводы. Думаю, в том числе, какие-то определенные кадровые решения по итогам зимней Олимпиады будут приняты. Министр культуры и спорта Даурен Абаев

Олимпийские игры-2022 в Пекине начались 4 февраля. Отметим, пока у казахстанской сборной нет ни одной медали.

13 февраля знаменосец олимпийской сборной Казахстана Абзал Ажгалиев не смог пробиться в призовую тройку на спринтерской дистанции. Он занял четвертое место.

Позднее спортсмена поддержал глава государства. Он поблагодарил Абзала Ажгалиева за проявленную волю и стремление к победе.