13:07 16.02.2022
Сделаем конкретные выводы – Абаев про Олимпиаду в Пекине
Фото: primeminister.kz
Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев проведет большое совещание по итогам Олимпийских игр-2022 в Пекине, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы буквально сразу после завершения Олимпиады будем проводить большое выездное совещание в Боровом. Я вас всех приглашаю туда. Там будут сделаны конкретные выводы. Думаю, в том числе, какие-то определенные кадровые решения по итогам зимней Олимпиады будут приняты.Министр культуры и спорта Даурен Абаев
Олимпийские игры-2022 в Пекине начались 4 февраля. Отметим, пока у казахстанской сборной нет ни одной медали.
13 февраля знаменосец олимпийской сборной Казахстана Абзал Ажгалиев не смог пробиться в призовую тройку на спринтерской дистанции. Он занял четвертое место.
Позднее спортсмена поддержал глава государства. Он поблагодарил Абзала Ажгалиева за проявленную волю и стремление к победе.