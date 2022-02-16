Абаев прокомментировал свое назначение министром культуры и спорта

Главой Минкультуры Даурена Абаева назначили 11 января. Это было самое неожиданное назначение после отставки правительства.

Мне как-то сложно давать оценку, почему именно меня назначили. Было принято решение президентом. Надеюсь, здесь, наверное, сыграли какие-то менеджерские качества. Я равноудаленный от всех сфер, поэтому буду приносить пользу. Глава Минкультуры Даурен Абаев

Напомним, до назначения главой Минкультуры Даурен Абаев занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента Казахстана.

В разные годы работал начальником отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана. Пресс-секретарем и советником президента. С 2016 по 2019 год занимал пост министра информации и общественного развития.