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Законодательство РК
13:47 16.02.2022

Абаев прокомментировал свое назначение министром культуры и спорта

Глава Минкульта Фото: mic.gov.kz
Даурен Абаев прокомментировал свое назначение министром культуры и спорта Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Главой Минкультуры Даурена Абаева назначили 11 января. Это было самое неожиданное назначение после отставки правительства.

Мне как-то сложно давать оценку, почему именно меня назначили. Было принято решение президентом. Надеюсь, здесь, наверное, сыграли какие-то менеджерские качества. Я равноудаленный от всех сфер, поэтому буду приносить пользу. Глава Минкультуры Даурен Абаев 

Напомним, до назначения главой Минкультуры Даурен Абаев занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента Казахстана.

В разные годы работал начальником отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана. Пресс-секретарем и советником президента. С 2016 по 2019 год занимал пост министра информации и общественного развития.

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