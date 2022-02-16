14:40 16.02.2022
Снег ожидается в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
Какой будет погода в Нур-Султане в ближайшие три дня, рассказали в РГП «Казгидромет», передает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, снег в столице ожидается 17 февраля.
17 февраля в Нур-Султане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -16...-18°С, днем -8...-10°С.РГП «Казгидромет»
Также синоптики рассказали, когда астанчанам ожидать погоду без осадков.
18-19 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -15...-20°С, днем -8...-10°С.РГП «Казгидромет»
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в марте, а также предоставили прогноз погоды на 17-19 февраля.