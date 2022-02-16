Снег ожидается в Нур-Султане

Согласно прогнозу, снег в столице ожидается 17 февраля.

17 февраля в Нур-Султане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -16...-18°С, днем -8...-10°С. РГП «Казгидромет»

Также синоптики рассказали, когда астанчанам ожидать погоду без осадков.

18-19 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -15...-20°С, днем -8...-10°С. РГП «Казгидромет»

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в марте, а также предоставили прогноз погоды на 17-19 февраля.