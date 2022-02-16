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15:17 16.02.2022

В заваленной мусором квартире в Москве нашли брошенных восьмимесячных близнецов

брошенные дети Фото: официальный телеграм-канал прокуратуры Москвы
В квартире в Москве нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии. Детей госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
Ночью в квартире жилого дома на ул. Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы.Пресс-служба прокуратуры Москвы

В ведомстве уточнили, что отец и мать близнецов находились дома в состоянии опьянения. Кроме того, их уже лишали родительских прав в отношении других детей.

По данным Telegram-канала Mash, у родителей всего было 10 детей — 8 из них отобрала опека из-за невыполнения обязанностей.

Старшему ребенку Татьяны и Михаила Боровых 16 лет, он и его семеро братьев-сестер (младшему – два года) воспитываются в интернате. Два восьмимесячных близнеца жили с родителями, пока родственники не обнаружили их голодными в грязной квартире.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Экибастуза волонтерами были обнаружены четверо детей, 2014, 2016, 2017 и 2018 годов рождения.

Все с заболеваниями, неходячие. У девочки был огромный живот, у одного из мальчиков больше двух дней длится рвота, у двоих старших деток вывернутые конечности. Как выяснилось, они три дня не ели, нет продуктов. Приехавшие на место врачи экстренно госпитализировали детей вместе с матерью.Волонтеры
Анастасия Московчук
Москва
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