15:17 16.02.2022
В заваленной мусором квартире в Москве нашли брошенных восьмимесячных близнецов
Фото: официальный телеграм-канал прокуратуры Москвы
В квартире в Москве нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии. Детей госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
Ночью в квартире жилого дома на ул. Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы.Пресс-служба прокуратуры Москвы
В ведомстве уточнили, что отец и мать близнецов находились дома в состоянии опьянения. Кроме того, их уже лишали родительских прав в отношении других детей.
По данным Telegram-канала Mash, у родителей всего было 10 детей — 8 из них отобрала опека из-за невыполнения обязанностей.
Старшему ребенку Татьяны и Михаила Боровых 16 лет, он и его семеро братьев-сестер (младшему – два года) воспитываются в интернате. Два восьмимесячных близнеца жили с родителями, пока родственники не обнаружили их голодными в грязной квартире.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир Экибастуза волонтерами были обнаружены четверо детей, 2014, 2016, 2017 и 2018 годов рождения.
Все с заболеваниями, неходячие. У девочки был огромный живот, у одного из мальчиков больше двух дней длится рвота, у двоих старших деток вывернутые конечности. Как выяснилось, они три дня не ели, нет продуктов. Приехавшие на место врачи экстренно госпитализировали детей вместе с матерью.Волонтеры