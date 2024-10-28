Актера из "Глухаря" Юрия Пономаренко нашли мертвым в квартире

Российского актера Пономаренко нашли мертвым в квартире на северо-востоке Москвы, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, следов криминала не обнаружено.

"Труп Юрия Пономаренко 1975 года рождения с травмой затылка был обнаружен в квартире дома на Высоковольтном проезде в Москве", – сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Согласно данным издания, Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. С 1997 года работал в Театре Романа Виктюка. Согласно интернет-ресурсу "Кинопоиск", Пономаренко снимался во многих российских сериалах, в том числе в "Склифосовском", "Глухаре" и "Карпове".

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